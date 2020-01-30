«Мы не прячемся»: Куликова объяснила, почему не говорит о своем возлюбленном

Актриса отметила, что счастлива со своим избранником уже пять лет.

Мария Куликова более десяти лет прожила в браке с Денисом Матросовым. У них подрастает сын Иван. Однако в 2015 году супруги развелись. Звезда сериала «Склифосовский» рассказывала, что они просто постепенно стали отдаляться друг от друга, что и разрушило их брак. Актриса, к слову, нашла нового возлюбленного, но скрывает его личность, а Матросов женился и теперь воспитывает еще одного сына, Федора.

В новом интервью Куликова посетовала, что возможно ей нужно было больше времени уделять первому мужу, а не рассказывать о своем счастье с ним при любой возможности. Она не исключает, что это могло бы спасти ситуацию.

Сейчас актриса продолжает общаться с Матросовым и не запрещает ему проводить время с наследником. А вот новые отношения она оберегает, поэтому и не обсуждает свою личную жизнь.

По словам актрисы, она не считает нужным афишировать свои отношения с мужчиной. При этом Мария добавила, что ей нравится смотреть на фото влюбленных парочек в соцсетях, но количество негатива в Интернете ее все же отталкивает от желания тоже поделиться милым фото.

По словам девушки, она со своим новым избранником вместе уже пять лет. Звезда заверила, что просто не знает, что говорить о личной жизни и не видит для этого повода.

«Мы не прячемся, часто ходим в кино и театры. Ведем себя естественно и не скрываем своих чувств, не шарахаемся друг от друга, чтобы не дай бог не увидели вместе», — заверила артистка.

Она призналась, что даже снялась с возлюбленным в одном рекламном фильме.