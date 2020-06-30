«С каре — просто Мадонна»: Альбина Джанабаева решилась на бьюти-преоборажение

Альбина Джанабаева недавно отметила день рождения своего мужа Валерия Меладзе. Супруги вместе пережили карантин, а теперь они постепенно возвращаются к работе. Первые теплые дни лета влюбленные провели на природе. Певица любит кататься с мужем на велосипедах, а накануне она позагорала на лужайке у дома. В 41 год артистка может похвастаться точеной фигурой и идеальной гладкой кожей.

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А теперь Альбина опубликовала новые снимки. Как оказалось, она решилась на бьюти-преображение к выходу нового альбома. Певица предстала с каре. Подстриженные локоны были завиты в легкие кудри. Артистке также сделала нежный макияж в нюдовых тонах. Отметим, что такая стрижка стала очень популярна в последнее время. Ольга Бузова не побоялась сделать каре, а также укоротила волосы певица Алсу.

«10 июля… первый сольный альбом», — написала жена Меладзе.

Поклонники обрадовались хорошей новости. Многие также восхитились новым имиджем звезды. Они сошлись во мнении, что певица помолодела, сделав стрижку. «Я думала, это Мадонна», «Альбина, как вам к лицу новый имидж. Очень красиво, свежо и идеально для вас! Вот как надо выходить с карантина, с новой стрижкой», «Красота Альбиночка вам новый образ класс», «Какая вы шикарная», «Хорошенькая», «С каре — просто Мадонна», — прокомментировали пост подписчики.