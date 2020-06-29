«Всегда беспроигрышно»: Бузова подчеркнула талию в укороченных джинсах и топе с пышными рукавами

Ольга Бузова не так давно пошутила, что беременна. Она опубликовала фото, на котором предстала с округлившимся животом. Телеведущая сразу призналась, что это розыгрыш. Однако уже давно ходят слухи, что она ждет ребенка. Поклонники заметились, что формы девушки округлились. Сама артистка заверила, что просто поправилась. Уже на карантине она стала усердно заниматься, чтобы вернуться в форму.

В жизни Ольги теперь есть мужчина. Она строит отношения с блогером Давидом Манукяном. Девушка буквально светиться от счастья. Ради возлюбленного она то и дело наряжается, носит кокетливые платья и мини-юбки. Даже на работу телеведущая приходит в стильных образах. Так на очередных съемках Бузова похвасталась своим аутфитом. Она предстала в укороченных джинсах и кроп-топе на резинке с пышными рукавами. К наряду звезда подобрала белые туфли-лодочки. Она умело подчеркнула талию, пресс и стройные ноги.

Поклонникам пришелся по вкусу летний look Ольги. Многие адресовали ей комплименты. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее наряд имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Любая модница знает, что всегда вытянут любой образ светлые джинсы из голубого денима, укороченной длинны или чуть подкатанные снизу. А с обувью на шпильке или в туфлях-лодочках этот образ смотрится на столько мегадинамично и популярно, что выглядит это стильно и всегда беспроигрышно. Также если девушка обладает прекрасной фигурой, как у Ольги, чтобы подчеркнуть плоский живот, то нужно надеть укороченный топ или кроп-топ, который тоже популярен в этом сезоне. Он может быть из легкой хлопковой ткани или из льна. Очень модна квадратная линия декольте. Прямая линия открывает деликатную ложбинку, которую любят демонстрировать девочки. Также рукава-фонарики могут быть как короткие, так и длинные. Тут цвет такой нежный, припыленный персиковый, который прибавляет свежести и легкости. А каре героини выручает образ стильностью и легкостью в укладке», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.