С акцентом на глаза: Мерьем Узерли из «Великолепного века» выбрала макияж в розовых тонах

36-летняя Мерьем Узерли в обычной повседневной жизни, вне съемок и участия в рекламных компаниях отдает предпочтение естественности. При этом, готовясь к звездным вечеринкам или фотосессиям, партнерша Халита Эргенча всегда до мелочей продумывает каждый свой образ, уделяя особое внимание макияжу. В Stories актриса из турецкого сериала «Великолепный век» поделилась свежим отчетным снимком, продемонстрировав работу визажистов. Перед тем, как попасть на очередное мероприятие, знаменитость решила посетить салон красоты.

При выборе мейк-апа, Мерьем сделала ставку на трендовую гамму, отдав предпочтение розовой цветовой палитре и блесткам. Так, Узерли захотела сделать акцент на глаза с помощью макияжа в технике смоки-айс. Однако вместо привычных песочных оттенков знаменитость поэкспериментировала с миксом черной подводки, сливового тона как основы и нежно-розовой текстуры теней. Ресницы Мерьем подкрасили тушью, визуально добавив их объема и изгиб. Также не обошлось без тональной основы, персиковых румян и нюдовой помады.

В недавнем интервью актриса призналась, что ей нравилось играть Хюррем. Как говорит Мерьем, она получила уникальную возможность окунуться в ту историческую эпоху и подарить частичку себя такому яркому персонажу. Говоря о русской наложницы султана Сулеймана, Узерли подметила, что она сама никогда не смогла бы играть чувствами близких ей людей или осознанно причинять боль только ради достижения собственных целей и выгоды. При этом актриса все же смогла найти то качество, которое объединяет ее с хасеки Хюррем султан — при необходимости Мерьем готова бороться за то, что ей дорого, бросая на это все свои силы.