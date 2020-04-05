«Какая стройная! Словно тростинка»: Утяшева блеснула идеальной фигурой в купальнике

34-летняя Ляйсан Утяшева на личной страничке в Instagram опубликовала архивный снимок, который был сделан во время ее поездки в Новую Зеландию. Перед объективом фотокамеры гимнастка предстала в слитном монохромном купальнике. Возлюбленная резидента Comedy Club Павла Воли позировала на одном из местных пляжей, удобно расположившись на песке. Примечательно, что ведущая шоу «Танцы» обошлась без шезлонга.

«Ляйсан, какая вы стройная! Словно тростинка», «Паше с вами очень повезло. Видно, как вы цените друг друга», «Роскошные виды! Все идеально», «Кто поверит, что вы мама двоих детей?! Такая стройняшка», «Как же красиво и гармонично!!», «Чудо-женщина! Вас бы плюшками подкормить», — такие комментарии появились под снимком телеведущей.

Сама Утяшева заговорила с верными почитателями о бессоннице, подметив, что «фактор здорового тела» заключается не только в питании и спорте, но и в режиме сна. Так, гимнастка поделилась важными правилами, которые она старается соблюдать ежедневно.

За два часа до сна возлюбленная Павла Воли советует подписчикам отказаться от приема пищи и даже легкого перекуса. Также телеведущая подметила, что не стоит употреблять стимулирующие напитки, среди которых кофе и крепкий чай. Ляйсан уточнила, что на ночь лучше всего проветрить спальню, напомнив, что именно на свежем воздухе «засыпается» лучше всего.