«Я уже похожа на чау-чау»: Утяшева показала, как проводит время с детьми на карантине

Ляйсан Утяшева много путешествует. Не так давно она побывала в США вместе с мужем Павлом Волей, которого сопровождала во время гастролей. Потом экс-гимнастка успела побывать в Париже на Неделе моды.

Напомним, что пара вместе уже восемь лет. У них подрастают наследники: шестилетний сын Роберт и четырехлетняя дочь София. Долгое время они скрывали лица детей, но с недавних пор уже не боятся демонстрировать малышей.

Как и большинство звезд, Утяшева самоизолировалась в связи с пандемией коронавируса. Телеведущая старается вести активный образ жизни даже в четырех стенах. Она занимается спортом, а также готовит полезные блюда, снимая видео для поклонников.

На этот раз девушка с мужем устроила домашнюю вечеринку, чтобы развлечь детей. Павел Воля, а также Роберт и София сделали себе грим. На кадрах, они воют и гавкают, как собаки. Однако Ляйсан без макияжа сидит рядом с ними со спокойным видом.

«Шёл N-ый день самоизоляции. Мы начали превращаться в собак. Маме грим накладывать не надо, я уже похожа на чау-чау. P.S. тематику домашней вечеринки выбирали дети», — пояснила артистка.

Поклонники оценили юмор Утяшевой. Многие отметили, что понимают ее, так как тоже сидят дома с детьми.

«Лицо всех мам на карантине», «Веселуха у вас», «У мамы глаза грустные. Еще 10 дней продержаться надо», «Классно, зато потом столько воспоминаний будет», — прокомментировали пост подписчики.