Постройневшая Настя Каменских раскрыла секрет «тонкой талии и упругой Ким»

Настя Каменских год назад вышла замуж за Потапа. Девушка похудела к свадьбе, поразив поклонников стройной фигурой. Теперь она продолжает ежедневно тренироваться. Даже в период домашнего карантина певица делает разные упражнения и следит за питанием. Поклонники давно восхищаются ее подтянутой фигурой и в особенности пятой точкой, о которой артистка даже спела песню «Попа как у Ким».

На днях Каменских решила поделиться секретом «тонкой талии и упругой Ким». Она озвучила пять правил, которых придерживается, чтобы тренировка была эффективной.

1. Не начинайте тренировку сразу после сна. Организму нужно время, чтобы перестроиться из состояния покоя в состояние готовности к нагрузкам. Я обожаю бегать и тренироваться утром, но просыпаюсь как минимум за час до этого.

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2. Неразогретые мышцы нельзя тренировать. Это чревато травмами или почти всегда сильной крепатурой даже от простых упражнений. Поэтому всегда делаем разминку.

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3. После тренировки — обязательно растяжка. Она убирает напряжение мышц, которые в свою очередь напрягают суставы, что небезопасно.

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4. Спите достаточно. Именно во сне организм восстанавливается и вырабатывает гормоны, которые влияют на сжигание жиров, обмен веществ и укрепление мышц. Одной из причин, почему вы не худеете, может быть то, что вы мало спите.

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5. Пейте воду. Для всех это уже банальный совет, но сколькие из вас пьют достаточно чистой воды? Это ваша эластичность кожи, отсутствие целлюлита, крепкие сосуды и сердце.

Для мотивации Настя опубликовала свое фото, на котором запечатлена в спортивном костюме. Певица продемонстрировала подтянутую стройную фигуру в лосинах и топе. В кадре она позирует на коврике у себя дома. При этом ее волосы убраны в пучок, а на лице нет ни грамма косметики.

Специально для портала Teleprogramma.pro тренер звезд, фитнес-эксперт Эдуард Каневский оценил рекомендации звезды и дал свои советы.

«Время тренировки часто зависит от биологических ритмов человека. Нужно понимать, какие цели человек преследует. Силовые тренировки действительно следует проводить в первой половине дня, так как это связано с более высоким уровнем половых гормонов, которые потом активизируются в период отдыха. А кардио-тренировки с утра делать не желательно, особенно если вы преследуете снижение жировой массы тела. Кардио-тренировки лучше проводить вечером. Еще важно кушать перед каждой тренировкой. Перед силовой тренировкой прием пищи должен быть осуществлен за два часа. За это время организм точно проснется», — отметил эксперт.

Каневский предупредил, что если мышцы не будут разогреты, то даже во время утренней зарядки можно получить травму. Поэтому разминка должна присутствовать перед тренировкой. Также Эдуард отметил, что рекомендация Насти по растяжке после тренировки тоже правильная, так как стрейчинг помогает мышцам восстановиться после нагрузки и защищает от дальнейших травм. По словам эксперта, восьмичасовой сон является нормой для человека, чтобы организм нормально функционировал.

«Вода является питательным веществом нашего организма, но не нужно злоупотреблять питьем жидкости», — предупредил тренер. По его словам, не всем людям нужно выпивать по 2 литра в день. Количество воды следует вычислять из таких параметров, как рост и вес. Для человека ростом 180 см и весом 80 кг — 2 литра воды это норма.

Справка Teleprogramma.pro

Эдуард Каневский является мастером спорта по тяге. Также он проводит тренировки для звезд и участвует в съемках разных передач, в которых выступает в качестве ведущего и эксперта. Молодой человек написал книгу «Хватит Жрать», в которой дал рекомендации по домашним тренировкам без специального оборудования.