Юлия Меньшова ждала 20 лет, чтобы улететь с детьми в США

Актриса и телеведущая вместе с семьей на 21 день улетела в Америку.

Ранее на своей странице в социальной сети Юлия Меньшова анонсировала, что вскоре расскажет о самом долгожданном путешествии своей жизни. Но до последнего не называла страну, в которую собралась отправиться семья. «Старшему сыну уже 21 год и вряд ли нам вскоре удастся его снова заманить в путешествие «мама, папа и сестра». Поэтому будем дорожить каждой минутой, проведенной вместе, вчетвером», — написала Юля. И вот стало известно, что семья приземлилась в Нью-Йорке.

Меньшова признавалась, что маршрут непростой: самолет, поезд, машина. Актриса опубликовала в мини-блоге снимок, на котором она находится в салоне самолета с мужем, сыном Андреем и 16-летней дочерью Таисией.

«Короче, мы в Америке. В путешествии, которое планировалось практически 20 лет. Улетать на другой континент на короткий срок нам всегда казалось странной затеей. Если уж ехать, так задержаться и исследовать все закоулки. Но пока дети были маленькими, отправляться с ними в такую длительную и утомительную поездку тоже не казалось разумным. Но уж если получать впечатления — так всей семьей, по отдельности не интересно», — подписала фото актриса в Instagram.

Юлия призналась, что они годами выжидали подходящего момента, чтобы все обстоятельства сошлись наилучшим образом. И дождались: сын закончил институт, дочь — 9 класс, а они с мужем «разгребли» графики так, чтобы ничто не помешало им прокатиться с ветерком почти через всю Америку за 21 день.

28 июля Юлия Меньшова отметит юбилей — 50 лет, а значит, проведет она праздник вместе с самыми близкими вдали от дома, в США.

«Впечатлений масса. «Город контрастов» сразу же дал знать о своем характере, полдня сжигая солнцем (+32) и залив тотальным ливнем во второй половине дня. Но впечатлениям ни то, ни другое не помешало!», — отметила Юлия. Подписчики пожелали всей семье отличного, незабываемого путешествия.