О возвращении Пугачевой в Россию — Волочкова: «Чувствует себя комфортно в стране, которая дала ей все»

Алла Пугачева скоро появится в Москве якобы для обновления некоторых документов на имущество, сообщает Woman.ru со ссылкой на свои источники. Не исключено, что Примадонна приедет в Россию вместе с детьми. При этом многие пользователи Сети уверены, что звезда вполне может остаться на родине насовсем.

Балерина Анастасия Волочкова оптимистично смотрит на приезд народной артистки. Она уверена, что поклонники будут рады увидеть знаменитость.

«Если Алла Борисовна вернется в Россию, это будет прекрасно. Это большая радость для ее поклонников, поскольку на ее творчестве выросло не одно поколение. Это человек-легенда, уникальная артистка, ее называют Примадонной не просто так», — сказала балерина.

Волочкова считает, что и самой Пугачевой будет приятно выступить перед соотечественниками, если звезда решится на это.

«Мне кажется, Алла Борисовна чувствует себя более комфортно в России, в той стране, которая дала ей все. И никакой западный зритель не заменит нашего, отечественного зрителя», — заметила Волочкова.

Анастасия Волочкова также вспомнила, что Алла Пугачева многое сделала и для россиян, и для нее лично.

«Она поддерживала меня, выводила на сцену как единственную поющую балерину России. И меня единственную приглашала для участия в своих юбилейных концертах, которые проходили в Кремле, в Минске. И просто была рядом в те минуты, когда мне это действительно было нужно», — вспомнила Волочкова.