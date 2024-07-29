Эксперт по этикету Скиба — о «народниках» в «Выжить в Дубае»: «Некомандное поведение»

Народная команда из шоу ТНТ «Выжить в Дубае» недолго продержалась в образцовом статусе. Теперь она представляет собой два противоборствующих лагеря.

Лидером первой группировки стал Остап Солдатов, к нему примкнули Илья Жуков, Анастасия Перун, Александра Сухорукова. Они сплотились против Никиты Плахотниченко и его девушки Ани Галянт, впоследствии к паре присоединился Андрей Зубенко.

В новом выпуске шоу четверка во главе с Солдатовым решила не отправлять Галянт третий раз подряд, проявив «благородство». И проголосовала за ее жениха Плахотниченко.

Тренер по этикету Евгения Скиба заметила, что «народники» изменили линию своего поведения не в лучшую сторону. Однако подчеркнула, что со стороны ситуации всегда кажутся проще.

«Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны». Соблазн осудить участников народной команды за некомандное поведение очень силен. У всех нас всегда есть выбор, как поступить в сложившейся ситуации, и игроки выбирают решение, которое отражает их внутренние ценности. Неизвестно, как повел бы каждый из нас в таких экстремальных условиях», — прокомментировала для Teleprogramma.pro.