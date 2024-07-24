Под видом «народников» в «Выжить в Дубае» явились люди из «Дома-2»? Ермакова — неприятен один из них

Звезда «Дома-2» Надежда Ермакова на самом деле была не только участницей проекта, но и работала в нем кастинг-директором. Поэтому всю кухню шоу она знает изнутри.
Теперь Надежда с интересом наблюдает за развитием событий в «Выжить в Дубае», где она в составе народной команды узнала сразу двух участников телестройки: Остапа Солдатова и Андрея Зубенко. По словам опытной шоувумен, ребята почти не изменились в выстраивании линии своего поведения.
По словам Надежды, Остап Солдатов показывал себя вертким и хитрым еще в «Доме-2». Но она искренне надеялась, что за несколько лет он изменился в лучшую сторону.
«Он участвовал в «Доме-2» и на проекте тоже вел себя скользко и изворотливо. Но мне казалось, что он это уже должен перерасти. Увы, за шесть лет ничего не изменилось, он остался прежним: расчетливым, ищущим выгоду во всем», — высказалась Надежда Ермакова.
Надежда Ермакова с Остапом Солдатовым на «Доме-2». Фото: предоставлено Надеждой Ермаковой
А вот за поведением Андрея Зубенко звезда «Дома-2» наблюдает с большим интересом.
«Андрей приходил на «Дом-2» к Марго, на проекте он не успел раскрыться. Но сейчас, в «Выжить в Дубае», у него это получилось. Думаю, шоу еще покажет его с лучших сторон, продемонстрирует, как он вырос, каким цельным человеком стал», — сказала Надежда Ермакова журналисту Teleprogramma.pro.
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Андрей Зубенко на «Доме-2». Фото: ТНТ