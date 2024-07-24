Под видом «народников» в «Выжить в Дубае» явились люди из «Дома-2»? Ермакова — неприятен один из них

Звезда «Дома-2» Надежда Ермакова на самом деле была не только участницей проекта, но и работала в нем кастинг-директором. Поэтому всю кухню шоу она знает изнутри.

Теперь Надежда с интересом наблюдает за развитием событий в «Выжить в Дубае», где она в составе народной команды узнала сразу двух участников телестройки: Остапа Солдатова и Андрея Зубенко. По словам опытной шоувумен, ребята почти не изменились в выстраивании линии своего поведения.

По словам Надежды, Остап Солдатов показывал себя вертким и хитрым еще в «Доме-2». Но она искренне надеялась, что за несколько лет он изменился в лучшую сторону.