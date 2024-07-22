«На «Доме-2» Остап тоже вел себя скользко и изворотливо»: Ермакова вскрыла нутро «народника» из «Выжить в Дубае»

Участники шоу ТНТ «Выжить в Дубае» стали показывать себя с неожиданных сторон. Звезды, вроде бы, пока успокоились и больше не демонстрируют агрессивные подходы к игре. А вот народная команда, напротив, все больше показывает зубы.

Остап Солдатов — как раз из тех, кто из «мягкого и пушистого» стал превращаться в настоящего хищника. Он смог сформировать вокруг себя коллектив единомышленников и стал вместе с ними последовательно отправлять на финальные испытания «неугодных».

Звезда «Дома-2» Надежда Ермакова знает Остапа лично, поэтому смогла прокомментировать поведение участника «Выжить в Дубае» для Teleprogramma.pro с неожиданной стороны.

«Конечно, люди по прошествии шести серий раскрылись сильнее, это факт. Я разочарована поведением Остапа, которого знаю лично. Он участвовал в «Доме-2» и на проекте тоже вел себя скользко и изворотливо. Но мне казалось, что он это уже должен перерасти, поскольку на «Доме-2» Остап все-таки был моложе. Увы, за шесть лет ничего не изменилось, он остался прежним: расчетливым, ищущим выгоду во всем», — высказалась Надежда Ермакова.