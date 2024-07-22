Данко о поведении Глюкозы в Красноярске: «Люди бывают слабые, может, что-то случилось»

Глюкоза показала себя на концерте в Красноярске не самым обычным образом: звезда смотрела в зал отрешенным взглядом, открывала невпопад рот, расширяла глаза и чесала то, что люди не трогают в приличном обществе.

В интернет-сообществе ее тут же стали обвинять в измененном состоянии. Пишут, что звезда заказала в свою гримерку бутылку коньяка, но к нему не притронулась.

Певец Данко в разговоре с Teleprogramma.pro не скрыл, что в шоу-бизнесе немало людей, которые балуются алкоголем или запрещенными веществами, чтобы снять стресс. Однако обвинять вот так, бездоказательно, Наталью Ионову он полагает, что нельзя.

«Люди бывают слабые, морально не все выдерживают. Надо же узнать для начала, может быть, у нее травма была психологическая, что-то случилось? Вот крыша немного и поехала. Тем более что она к коньяку в гримерке не притронулась. Тут только вскрытие, как говорится, покажет», — высказался Данко изданию.