Почему Пугачева в 70 лет постоянно носит джинсы: секрет, который никто не озвучивал

Алла Пугачева, несмотря на свои 75 лет, продолжает оставаться иконой стиля. Народная артистка не боится экспериментировать с образами и смело выбирает джинсовую одежду. В интервью для сайта Teleprogramma.pro стилист Наталья Темиралиева отметила, что Алла Борисовна умело сочетает джинсы с различными вещами, создавая неповторимые образы.

По мнению стилиста, Алла Пугачева не просто так в зрелые годы перешла на одежду из денима и просто обожает включать в свои образы джинсы. Ведь эти брюки являются универсальными, они подходят для любого возраста и случая. Алла Борисовна носит джинсы разного цвета, кроя и декора. Джинсы сочетает с разными видами верхней одежды, будь то кардиганы, жакеты, пальто или куртки.