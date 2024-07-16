Почему Пугачева в 70 лет постоянно носит джинсы: секрет, который никто не озвучивал

Алла Пугачева. Фото: соцсети

Стилист-имиджмейкер посоветовала всем зрелым женщинам присмотреться к стилю Аллы Пугачевой.

Алла Пугачева, несмотря на свои 75 лет, продолжает оставаться иконой стиля. Народная артистка не боится экспериментировать с образами и смело выбирает джинсовую одежду. В интервью для сайта Teleprogramma.pro стилист Наталья Темиралиева отметила, что Алла Борисовна умело сочетает джинсы с различными вещами, создавая неповторимые образы.

По мнению стилиста, Алла Пугачева не просто так в зрелые годы перешла на одежду из денима и просто обожает включать в свои образы джинсы. Ведь эти брюки являются универсальными, они подходят для любого возраста и случая. Алла Борисовна носит джинсы разного цвета, кроя и декора. Джинсы сочетает с разными видами верхней одежды, будь то кардиганы, жакеты, пальто или куртки.

Алла Пугачева. Фото: соцсети

«Очень красиво смотрятся джинсы на Пугачевой в сочетании с кружевом, а кружево в настоящий момент — мегапопулярно. Женственно, романтично и в то же время комфортно и удобно», — сказала эксперт.

Наталья Темиралиева подчеркнула, что джинсы — это отличная альтернатива офисным брюкам, которые не всегда уместны в повседневной жизни. Они позволяют чувствовать себя комфортно и уверенно в любой ситуации.

К тому же джинсы великолепно омолаживают образ, и Алла Борисовна, конечно же, об этом знает.

«Если мы вспомним историю джинсов, то раньше их носили матросы и рабочие, поскольку это неубиваемый костюм. Эти люди сильные, крепкие, молодые, поэтому и джинса дает нам молодость, современность, интерес», — сказала стилист.

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