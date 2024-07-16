Как Боня выдала свое отношение к Квитатиани — профайлер Анищенко: «Очень сильно не нравится»
Виктория Боня и Торнике Квитатиани. Фото: ТНТ
На «Выжить в Дубае» Виктория Боня разочаровалась в мужчинах своей команды, включая музыканта.
У Виктории Бони, как всегда, слова сошлись с делом в шоу «Выжить в Дубае». Teleprogramma.pro она сразу сказала, что всегда говорит людям в лицо то, что ей не нравится, и не любит обсуждать личностей за спинами, улыбаясь им в лицо.
В последнем выпуске шоу ТНТ Виктория Боня назвала свою звездную команду «мало-мальской командой» и проголосовала против Торнике Квитатиани, сказав: «Торнике должен показать себя, свою смелость, свою мужскую сторону, потому что Торнике у нас больше всех кричит, но как только начинается голосование, он становится самым молчаливым».
Профайлер Илья Анищенко, анализируя для нашего издания поведение светской львицы, пришел к выводу, что Виктория Боня на самом деле с трудом переносит музыканта. А вот командой компанию звезд не считает.
«Когда Виктория Боня говорит, что они со звездами «стали мало-мальской командой», она вся издергалась, вздыхает. Заявление не совсем конгруэнтное. Думаю, это ложь, она так не считает.
Перед тем, как назвать имя Торнике, Виктория одергивает головой. Он ей не нравится. И дальше, когда она говорит о нем, одергивающие движения продолжаются.
Когда Боня произносит, что «Торнике больше всех кричит», она принимает закрытую позу. Так она выражает недовольство. Он ей либо очень сильно не нравится, либо она понимает, что ее могут выгнать», — прокомментировал эксперт.