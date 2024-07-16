Как Боня выдала свое отношение к Квитатиани — профайлер Анищенко: «Очень сильно не нравится»

У Виктории Бони, как всегда, слова сошлись с делом в шоу «Выжить в Дубае». Teleprogramma.pro она сразу сказала, что всегда говорит людям в лицо то, что ей не нравится, и не любит обсуждать личностей за спинами, улыбаясь им в лицо.

В последнем выпуске шоу ТНТ Виктория Боня назвала свою звездную команду «мало-мальской командой» и проголосовала против Торнике Квитатиани, сказав: «Торнике должен показать себя, свою смелость, свою мужскую сторону, потому что Торнике у нас больше всех кричит, но как только начинается голосование, он становится самым молчаливым».

Профайлер Илья Анищенко, анализируя для нашего издания поведение светской львицы, пришел к выводу, что Виктория Боня на самом деле с трудом переносит музыканта. А вот командой компанию звезд не считает.