Боня — о Сысоевой в «Выжить в Дубае»: «Надя показала свою самую некрасивую сторону»

Похоже, что даже Павел Воля устал от дрязг в команде звезд в шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ. В какой-то момент он не выдержал и обозвал их «классом коррекции» в школе.

Виктория Боня призналась Teleprogramma.pro, что при просмотре шоу многое ее впечатлило в поведении участников. Она сказала, что всегда старается высказывать людям в лицо то, что о них думает. Но после выхода проекта поняла, что члены ее команды придерживаются иного мнения и предпочитают говорить о других, именно когда их нет рядом.

Виктория Боня не скрыла, что была немало удивлена поведением Нади Сысоевой, которую знала до шоу и которая даже гостила у нее дома.

«Надю я знала до проекта, по крайней мере, общалась. В шоу Надя проявилась некрасиво, показала незнакомую мне сторону. Это было просто удивительно. Я не разочаровалась. Чтобы разочароваться, нужно сначала очароваться», — сказала Виктория Боня.

Светская львица заметила, что люди в разные времена могут проявлять себя по-разному. Как дерево в разные времена года: зимой оно стоит голое, без листочков, весной начинает пускать почки, летом радует зелеными листьями, а осенью дает роскошные плоды.

«Я позволяю людям быть разными в разное время. Наверное, какой-то страх, боязнь заставляют их вести себя так, а не иначе», — прокомментировала Виктория Боня.