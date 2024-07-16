Племянник Пугачевой удивлен тем, что она не уходит от Галкина*: «Они почти не живут вместе»

Алла Пугачева больше двух лет назад уехала из России. Певица вместе с семьей периодически меняет место жительства. Из Израиля она переехала на Кипр, а сейчас отдыхает в латвийском городе Юрмала.

На днях в Сети появились кадры ее прогулки с супругом Максимом Галкиным* по морскому побережью. Пользователи считают, что у звездной пары проблемы в отношениях,. Певица и ее молодой муж шли на большом расстоянии друг от друга и как будто всем видом показывали недовольство.

Лидия Панкрухина, бывшая соседка Аллы Пугачевой, косвенно подтвердила эти догадки. Женщина 10 лет жила в одном подъезде с Аллой Борисовной и хорошо знает ее племянника Влада.

Панкрухина в беседе с Teleprogramma.pro вспомнила про разговор с Владом Пугачевым, который произошел два года назад. Племянник артистки удивился, почему его знаменитая тетя не уйдет от Галкина.

«Влад мне сказал: «Я просто поражаюсь, почему она не уходит от него. Они почти не живут вместе. Спят отдельно, в разных кроватях. Что она за него держится?» — рассказала соседка звезды.

По мнению женщины, Алла Пугачева и ее молодой муж до сих пор живут вместе только из-за денег.

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«На первом месте у них деньги. Она их очень любит, и он тоже», — заявила Лидия Панкрухина.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.