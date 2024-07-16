Онкобольная Кейт Миддлтон идет на поправку, заявила таролог: «Возможно, была трансплантация молодых клеток»

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, которая уже несколько месяцев проходит лечение после диагностирования у нее рака, в очередной раз появилась на публике. Она посетила в минувшее воскресенье финал Уимблдонского турнира.

Миддлтон выбрала для выхода в свет эффектное лавандовое платье. Во внешности жены наследника британского престола и не было намека на то, что она борется со страшной болезнью.

Интернет-пользователи считают, что назначенное врачами лечение помогает принцессе, поэтому она выглядит такой цветущей.

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Кейт Миддлтон действительно идет на поправку, рассказала в беседе с Teleprogramma.pro таролог Рашида Губаева .