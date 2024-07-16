Онкобольная Кейт Миддлтон идет на поправку, заявила таролог: «Возможно, была трансплантация молодых клеток»

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, которая уже несколько месяцев проходит лечение после диагностирования у нее рака, в очередной раз появилась на публике. Она посетила в минувшее воскресенье финал Уимблдонского турнира.
Миддлтон выбрала для выхода в свет эффектное лавандовое платье. Во внешности жены наследника британского престола и не было намека на то, что она борется со страшной болезнью.
Интернет-пользователи считают, что назначенное врачами лечение помогает принцессе, поэтому она выглядит такой цветущей.
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Кейт Миддлтон действительно идет на поправку, рассказала в беседе с Teleprogramma.pro таролог
«Самый сложный этап болезни прошел, она идет на выздоровление. Миддлтон пьет целебное зелье, я бы сказала, магическое. Видно, что обращались к магам. Тут не только медицина, здесь комплексная работа, магическая и медицинская. Возможно, была трансплантация здоровых молодых клеток, траволечение и гомеопатия.
Сейчас она уже выздоравливает. В общем, удачный исход, удача повернулась к ней лицом. Она полна сил и энергии. Огромная поддержка семьи, конечно, была оказана. Тут же и психологическая сторона важна», — заявила Губаева.
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