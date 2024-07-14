Кейт Миддлтон поприветствовала гостей Уимблдонского турнира: «Нет ничего лучше чемпионата»

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, как и ожидалось, появилась на публике. Кейт Миддлтон, которая уже несколько месяцев борется с раком, поприветствовала гостей и участников Уимблдонского турнира в финальный день соревнований.
Кейт Миддлтон появилась на публике в лавандовом платье до щиколоток и с акцентом на талии. Изюминкой наряда стала драпировка на груди, которая. вероятно, должна была придать объема весьма скромным формам Кейт Миддлтон.
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Кейт Миддлтон на Уимблдонском турнире. Фото: соцсети принца и принцессы Уэльских
«Здорово вернуться на Уимблдон. Нет ничего лучше чемпионата», — призналась Кейт Мидллтон в соцсети.
Появление принцессы Уэльской на Уимблдоне произвело фурор. Стадион аплодировал. А пользователи Сети признались, что очень рады видеть Кейт Миддлтон, пусть и сильно похудевшую, но зато улыбающуюся своей фирменной улыбкой.
Многие отметили, что Кейт Миддлтон из-за болезни превратилась в тростиночку.
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