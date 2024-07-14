Кейт Миддлтон поприветствовала гостей Уимблдонского турнира: «Нет ничего лучше чемпионата»

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, как и ожидалось, появилась на публике. Кейт Миддлтон, которая уже несколько месяцев борется с раком, поприветствовала гостей и участников Уимблдонского турнира в финальный день соревнований.

Кейт Миддлтон появилась на публике в лавандовом платье до щиколоток и с акцентом на талии. Изюминкой наряда стала драпировка на груди, которая. вероятно, должна была придать объема весьма скромным формам Кейт Миддлтон.