Кейт Миддлтон поприветствовала гостей Уимблдонского турнира: «Нет ничего лучше чемпионата»

Кейт Миддлтон. Фото: соцсети принца и принцессы Уэльских

Как и ожидалось, 14 июля Кейт Миддлтон появилась на публике.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, как и ожидалось, появилась на публике. Кейт Миддлтон, которая уже несколько месяцев борется с раком, поприветствовала гостей и участников Уимблдонского турнира в финальный день соревнований.

Кейт Миддлтон появилась на публике в лавандовом платье до щиколоток и с акцентом на талии. Изюминкой наряда стала драпировка на груди, которая. вероятно, должна была придать объема весьма скромным формам Кейт Миддлтон.

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Кейт Миддлтон на Уимблдонском турнире. Фото: соцсети принца и принцессы Уэльских

«Здорово вернуться на Уимблдон. Нет ничего лучше чемпионата», — призналась Кейт Мидллтон в соцсети.

Появление принцессы Уэльской на Уимблдоне произвело фурор. Стадион аплодировал. А пользователи Сети признались, что очень рады видеть Кейт Миддлтон, пусть и сильно похудевшую, но зато улыбающуюся своей фирменной улыбкой.

Многие отметили, что Кейт Миддлтон из-за болезни превратилась в тростиночку.

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