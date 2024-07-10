Соседов назвал причину высказываний Пугачевой о России: «Она все это пишет, чтобы ее не забывали»

Алла Пугачева в 2022 году покинула Россию. Она переехала с семьей в Израиль. Певица также часто ездит на Кипр, где у нее есть недвижимость. На днях она должна приехать в Юрмалу. Там скоро у ее мужа начнутся гастроли. Но накануне она сделала короткий пост, которым высказала свое отношение к тому, что происходит между двумя странами.

«Бог терпелив, но всему есть предел», — написала звезда.

Примечательно, что многие осудили Примадонну за то, что она уехала, но продолжает высказываться о родине. А Сергея Соседов объяснил, зачем она так себя ведет. По его словам, у певицы на это есть лишь одна причина, которая очень простая.

«Забудьте про нее уже. Она все это пишет, чтобы ее не забывали, чтобы ее обсуждали, чтобы люди комментировали ее высказывания. Только для на этого она все делает. Это — главная причина. На Пугачеву уже вообще не нужно обращать никакого внимания», — сказал он « МК ».

Музыкальный критик признался, что сам он уже давно забыл про Примадонну. Он уверен, что если все про нее забудут, то выставлять подбные посты артистка перестанет.