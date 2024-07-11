Калашникова — о возлюбленном Семенович: «Пока не развелся, всякое бывает»

Анна Калашникова поддержала Анну Семенович в ее отношениях с бизнесменом Денисом. Сейчас на певицу накинулись хейтеры в соцсетях, обвиняя ее в том, что она встречается с женатым мужчиной.

Артистка же попыталась объяснить, что уже год ее возлюбленный находится в бракоразводном процессе, поскольку его официальная жена проживает в Германии. Там эти дела идут совсем не быстро, особенно при разделе имущества. Но злопыхателей в соцсетях это мало волнует…

Певица Анна Калашникова считает, что ее коллега не совершила ничего дурного.

«Анна и Денис счастливы — это самое главное. Да, Денис пока официально не развелся, но развод в процессе, всякое бывает. Им обоим уже за 40, в таком возрасте сложно встретить партнера без прошлого. Люди разводятся, в Германии получить развод не так-то просто, где-то около года занимает волокита. Думаю, скоро Денис получит развод и они с Аней поженятся. Главное, что Денис заключил мировую с бывшей женой и заботится о сыне», — высказалась артистка.