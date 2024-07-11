Семенович раскрыла новые факты о своем мужчине: «Денис сейчас официально разводится»

Очередная волна хейта в пабликах и соцсетях свалилась на голову певицы Анны Семенович из-за ее возлюбленного. В личном блоге звезда похвалила своего избранника: «Он очень добрый, позитивный, классный. Очень любит своего сына, поддерживает бывшую супругу».

Это видеообращение артистки растиражировали паблики с издевкой: «Мысленно развела с женой».

Анна Семенович прокомментировала ситуацию в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro.

«Я бы никогда не стала встречаться с женатым мужчиной», — сказала Анна Семенович нашему журналисту.

По словам звезды, она сразу же уточнила его статус и услышала честный ответ о том, что в настоящее время у него начинается бракоразводный процесс. При этом со своей супругой он давно не живет вместе. Когда отношения Анны Семенович в возлюбленным вошли в русло серьезных, уже был подготовлен полный комплект документов, который необходим для развода. На официальном уровне процесс запустился еще прошлым летом, год назад.

«Денис сейчас официально разводится. В Германии развод — это очень длительный процесс, особенно когда людям есть что делить. Сначала супругами подается бумага на год раздельного проживания. Если у нас можно за месяц развестись, то в Германии люди должны сначала прожить год раздельно, все хорошенько взвесить. После этого супруги пишут адвокату еще одну бумагу, что они все-таки готовы к разводу. И потом в течение 6–12 месяцев происходит развод. На момент начала наших отношений он был, по сути, свободным мужчиной. Да и у его бывшей жены уже тоже появилась новая личная жизнь», — объяснила нам Семенович