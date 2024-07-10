Размер своей пенсии раскрыла Поргина: «56 тысяч с надбавками, Басилашвили столько не получает»

Людмила Поргина заговорила с Teleprogramma.pro о пенсиях артистов. В настоящее время вдова Николая Караченцова отдыхает в Болгарии, куда, по ее словам, много пожилых людей приезжают из Европы. Им государство выплачивает примерно по одной тысяче долларов в месяц. И это простые люди, не звезды и не актеры высшей категории!

«Мы, актеры высшей категории, в Москве получаем большие пенсии. Нам прибавку сделал Собянин. Но не Алиса Фрейндлих, ни Олег Басилашвили не получают повышенные пенсии, это только мы, в столице. Конечно, это большой вопрос в России — про пенсии. Я много путешествую по нашей стране, по старинным городам и вижу, как там живут люди на копейки. Чтобы хоть как-то прокормиться, они выращивают капусту, морковку, покупают самую дешевую рыбу. Вот это нормально? А ведь в пожилом возрасте ведь, наоборот, хочется чего-то, знаете, для души, веселья какого-то», — рассудила Людмила Поргина.

По словам актрисы, ей приятно наблюдать в Болгарии за пожилыми людьми, которые могут себе позволить ежевечерние моционы в кафе с мороженым и напитками. Увы, большинству российских пенсионеров это недоступно.

«Я получаю примерно 56 тысяч рублей, это с надбавками московскими (около 32 тысяч), а так бы получала около 23 тысяч», — не скрыла Поргина.