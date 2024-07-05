«Люди выстроили вокруг себя забор»: о страхе Пугачевой и Галкина* рассказала таролог Горшкова

Алла Пугачева и Максим Галкин* в последнее время усилили меры безопасности, а для Примадонны даже наняли охранников. Кроме того, звезды стараются «заметать следы», намеренно путая своих подписчиков, в каком именно месте они находятся. То есть они могут пребывать в одной точке, а фото размещать из другого места, сообщает KP.RU.

Также стало известно, что семейная пара намерена перебраться с Кипра в Латвию, где на протяжении нескольких летом арендует большой дом недалеко от Балтийского моря.

Таролог Анна Горшкова , которая по просьбе журналиста сайта Teleprogramma.pro сделала расклад на чету, подтвердила, что Пугачева и Галкин* усилили меры своей безопасности.

«Я бы не сказала, что Алла Борисовна и Максим Галкин* живут в страхе, но глядя на карты, можно сказать, что они «выстроили вокруг себя забор, защиту, потому что не знают, чего можно ждать сейчас от окружения и вообще от ситуации с переездом. Он возможен. Здесь волнение идет от женской энергии. Может быть, Алла Борисовна, переживает из-за переезда. На новом месте им придется начинать все сначала. Это будет новый этап их жизни. Все, что было уже отжито, должно было закончиться», — прокомментировала таролог.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.