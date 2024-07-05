Почему Кушанашвили в больнице все время поет песню Пугачевой — ясновидящий Дионисий: «Успокаивает его»

Известный журналист Отар Кушанашвили в настоящее время в клинике проходит лечение от рака. В личном блоге он признался, что постоянно напевает песню Аллы Пугачевой «Осенний поцелуй», которая стала для него своеобразным спасением, веточкой, за которую он держится, пытаясь выбраться из пучины недуга.

По словам ясновидящего Дионисия , он не раз общался с людьми, больными онкологией, почти все они страдали от негативных мыслей и апатии.

«В таком состоянии человек ищет спасение и надежду, и песня Аллы Пугачевой дает Отару Кушанашвили веру в лучшее. Для Кушанашвили эта песня стала своего рода зоной комфорта и попыткой найти выход из сложной ситуации. Скорее всего, песня вызывает у него позитивные мысли и ощущения. Он ей успокаивает себя, возвращает в комфортное душевное состояние», — прокомментировал собеседник издания Teleprogramma.pro.