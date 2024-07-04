Отар Кушанашвили заявил, что намерен бороться с раком: «Мне очень больно, очень страшно»

Отар Кушанашвили находится в больнице. Он две недели назад почувствовал себя плохо. Его поместили в реанимацию и сделали операцию. Первые дни поклонники сильно переживали за журналиста. Появилось много слухов о том, что он находится в тяжелом состоянии. Потом выяснилось, что его отключили от ИВЛ. Он пришел в сознание, начал говорить и сидеть.

У журналиста нашли злокачественную опухоль. Поэтому он находится под наблюдением врачей. Его готовят к новой операции.

4 июля Отар вышел на связь. Он сообщил, что очень поражен тем, сколько людей написали ему письма со словами поддержки. Также журналист показал свое фото в палате. Он заявил, что ему делают огромное количество капельниц. Вечером телеведущий записал аудио, в котором сообщил, что настроен бороться с болезнью.

«Оказался таким значительным персонажем для многих совершенно полярных людей. Очень больно. Мне очень больно, очень страшно. Мне очень страшно, но это мой жребий. Это мой жребий. Так случилось в моей жизни. Я буду с этой болью бороться, с этим страхом бороться. Каждый день буду напоминать вам и про программу «Каково?», которую я продолжу снимать всем бедам назло, и про эту долбанную болезнь, которая унесла у меня Жанну Фриске. Я выиграю у этой болезни», — заявил Кушанашвили.