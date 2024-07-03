Вячеслав Чепурченко — о «Выжить в Дубае»: «У меня матрица сломалась»

Вячеслав Чепурченко поделился с журналистом Teleprogramma.pro своими мыслями по поводу шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ, в котором принял участие.

Актер не скрывает, что герои проекта поставлены в непростую ситуацию. С одной стороны, перед каждым из них поставлена конкретная задача — победить и выиграть 10 миллионов рублей. А с другой стороны, когда участники проекта начинают действовать как сильные игроки, их тут же начинают осуждать.

«Все хотят зрелищ. Но при этом многие грезят, чтобы участники шоу вели себя как Финист – Ясный сокол, как Данко, который отдает свое сердце. Спрашивают: «Почему он не выдвинул свою кандидатуру на выбывание вместо девочки?» А зачем тогда вообще играть? Давайте в первой же серии я предложу свою кандидатуру на выбывание и уйду! А еще лучше — сразу отдадим «народникам» все деньги! В такие моменты у меня матрица ломается, разлом в моем понимании происходящего возникает. Я считаю, что прелесть этого шоу как раз в том, что здесь все абсолютно равны: и мальчики, и девочки. 99 % испытаний приравнивают нас в силах. А в настольных играх, возможно, девочки даже лучше справляются», — сказал Чепурченко.

Он заметил, что участники телепроекта, конечно, могут просто сидеть перед камерами у костра и петь песни вроде «Изгиб гитары желтой», но кому это будет интересно? Хотите яркую игру? Наслаждайтесь ею, смотрите на борьбу, а не на туристов, которые приехали в пустыню приятно пообщаться.