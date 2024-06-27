«Я совершил ошибку — надевал «сто шуб»: Чепурченко — про свой сон на улице в «Выжить в Дубае»

Вячеслав Чепурченко рассказал Teleprogramma.pro, что ни разу не пожалел о принятом решении спать в шоу «Выжить в Дубае» вне палаток, ложась на ночлег просто в спальном мешке в пустыне.

Напомним, во втором выпуске проекта, даже когда палатка освободилась для мужчин (Виктория Боня устроилась рядом с Джиганом и Оксаной Самойловой), артист все равно остался ночевать на песках.

«Мне реально понравилось спать на улице. Дождей и чрезмерных ветров не было. Были проблемы с песком, был небольшой ветерок, но спасали спальные мешки. Единственное, моей ошибкой было надевать «сто шуб» для сна. Мы так боялись замерзнуть и заболеть, что надевали все сразу: штаны, шорты, подштанники, майки и шапки. А в результате было очень сильно жарко. Потом на опыте я понял, что лучше максимально раздеться и лечь в мешок. Он прекрасно защищал от ночной прохлады. Было круто! Ощущение открытости и свежего воздуха очень понравилось. Ну иногда птички по утрам кричали, иногда мухи могли прилететь, особенно если ночи были жаркие. Но в основном было свежо», — поведал Вячеслав Чепурченко.

По словам звезды, он устроился даже лучше других членов команды, которым в палатках из плотной ткани было душно.

«Потом только ребята додумались прорезать полуокна в палатках, чтобы хоть как-то проветривать», — сказал Чепурченко.