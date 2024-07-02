Асмус до и после — новый образ актрисы оценила стилист Фасхутинова: «Смело, дерзко, но идет!»

Кристина Асмус знакома отечественному зрителю как блондинка с волосами длиной по плечи. Ее такой полюбили в «Интернах», поэтому образ запал в душу.

И когда звезда неожиданно подстриглась под мальчика, то столкнулась с волной осуждения в Сети. На это экс-жена Гарика Харламова гордо ответила, что ей ее новый образ нравится, и точка! Менять его она не будет.

А стилист и колорист Любовь Фасхутинова поддержала Кристину Асмус в этом.

«Есть разные типажи внешности. Детскость во внешности — это лица наивной романтики. И им часто идут рваные короткие стрижки. Поэтому — смело? Да. Дерзко? Да. Но почему бы нет? Кого смущает? У всех свое видение, через призму своего опыта и фильтр восприятия», — высказалась Фасхутинова в беседе с корреспондентом сайта Teleprogramma.pro.