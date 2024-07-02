Продюсер Дзюник — о живом выступлении 75-летнего Леонтьева: «Утер нос Пугачевой, очень круто»

Певец Валерий Леонтьев уже давно не дает концертов в России. Однако на днях стало известно, что 75-летний артист выступил на частной вечеринке в Москве. Видео его выступления на корпоративе одного из столичных бизнесменов появилось в соцсетях. Леонтьев исполнил свой хит «Дельтаплан».
Музыкальный продюсер, бывший концертный директор группы «Тату» Леонид Дзюник, послушав исполнение композиции, остался в полном восторге.
Он отметил, что Валерий Леонтьев пел вживую, а не под фонограмму, как многие более молодые звезды.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал
«Это прямо неожиданно, очень-очень круто, реально. Вот что значит талант! Вот что значит артист с большой буквы! Просто восторг, и это все в 75 лет. Он утер нос практически всем нашим звездам, особенно Алле Пугачевой», — заявил продюсер в беседе с Teleprogramma.pro.
Читайте также: