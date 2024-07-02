Продюсер Дзюник — о живом выступлении 75-летнего Леонтьева: «Утер нос Пугачевой, очень круто»

Певец Валерий Леонтьев уже давно не дает концертов в России. Однако на днях стало известно, что 75-летний артист выступил на частной вечеринке в Москве. Видео его выступления на корпоративе одного из столичных бизнесменов появилось в соцсетях. Леонтьев исполнил свой хит «Дельтаплан».

Музыкальный продюсер, бывший концертный директор группы «Тату» Леонид Дзюник, послушав исполнение композиции, остался в полном восторге.

Он отметил, что Валерий Леонтьев пел вживую, а не под фонограмму, как многие более молодые звезды.

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