В чем настоящая причина отказа Киркорова от летних концертов, рассказал продюсер Дзюник: «Повторяется старая история»

Филипп Киркоров заявил, что не будет выступать этим летом в городах на юге Росси. По словам певца, он устал ездить по стране с гастролями и уже полтора года не дает концертов.
Музыкальный продюсер, бывший концертный директор группы «Тату» Леонид Дзюник прокомментировал отмену Киркоровым гастролей в курортных городах. По его мнению, артист ни за что не оказался бы от концертов просто так.
«Киркоров живет за счет гастролей, причем не просто финансово, это его жизнь. Без гастролей, внимания публики, без зрителя он просто жить не может. Поэтому то, что он так сказал, это, наверное, для прессы. Я подозреваю, что это повторение истории двадцатилетней давности. То, что было в 2004 году, когда произошла эта знаменитая история с журналисткой и «розовой кофточкой». Тогда после громкого скандала организаторы не стали заниматься подготовкой его выступлений», — напомнил продюсер в беседе с Teleprogramma.pro.
По словам Дзюника, у певца были отмены в некоторых городах, люди не пришли на концерты, и он сорвался.
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«Сейчас, скорее всего, пока не продаются билеты. Может быть, просто люди еще не приезжают. Знаете, как-то осторожничают, исключительно из-за этого. Потому что отменить гастроли, тем более в таких регионах, Киркоров не может. Это лето, основной сбор, других гастролей нет. Поэтому, скорее всего, есть какая-то проблема. Либо зрителей нет, либо люди не приехали на отдых в эти города.
И немножко лукавит, конечно, Филипп. Надо было ему сказать, что он решил лето провести дома с детьми. Это было бы, наверное, правильно сказано. А то, что ему надоело гастролировать, такого быть не может», — отметил Леонид Дзюник.
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