В чем настоящая причина отказа Киркорова от летних концертов, рассказал продюсер Дзюник: «Повторяется старая история»

Филипп Киркоров заявил, что не будет выступать этим летом в городах на юге Росси. По словам певца, он устал ездить по стране с гастролями и уже полтора года не дает концертов.

Музыкальный продюсер, бывший концертный директор группы «Тату» Леонид Дзюник прокомментировал отмену Киркоровым гастролей в курортных городах. По его мнению, артист ни за что не оказался бы от концертов просто так.

«Киркоров живет за счет гастролей, причем не просто финансово, это его жизнь. Без гастролей, внимания публики, без зрителя он просто жить не может. Поэтому то, что он так сказал, это, наверное, для прессы. Я подозреваю, что это повторение истории двадцатилетней давности. То, что было в 2004 году, когда произошла эта знаменитая история с журналисткой и «розовой кофточкой». Тогда после громкого скандала организаторы не стали заниматься подготовкой его выступлений», — напомнил продюсер в беседе с Teleprogramma.pro.

По словам Дзюника, у певца были отмены в некоторых городах, люди не пришли на концерты, и он сорвался.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль» .