Меньщиков впервые прокомментировал свой развод с Монах: «Я нужен России, здесь я счастлив»

Степан Меньщиков впервые, эксклюзивно для Teleprogramma.pro прокомментировал свой развод с женой Ангелиной Монах.

Его избранница сообщила о размолвке на просторах Интернета, заявив, что многие женщины воспитывают своих дочерей без мужей. И она, дескать, тоже с этим справится. Такой слезный текст, конечно же, немало взволновал подписчиков Ангелины. Фолловеры наперебой кинулись осуждать Степана Меньщикова за «предательство». Ну а наше издание поспешило выяснить, в чем кроется зерно раздора в этой семье на самом деле.

«Это в двух словах не расскажешь», — вздохнул Степан Меньщиков и попытался раскрыть свою историю российской публике.

«Дело в том, что Ангелина уже 20 лет живет в Таиланде (она сама из Владивостока). У нее там быт и работа хорошо налажены. Год назад с небольшим я тоже переехал в Таиланд в надежде попытать успеха на ее поприще — продаже недвижимости. Знаете, сколько у меня было продаж в Таиланде за год? Ноль! Пока я жил в Таиланде, все думал: «Когда же домой? когда же в Москву? когда же на родину?» Хотя, если честно, там было как у Христа за пазухой. Но я все это время думал: «Не удавиться бы с тоски! Я нужен Москве, я нужен России, и это взаимно».

И вот на 8 Марта я ей аккуратно и интеллигентно объявил, что я все, больше не могу, собираюсь в Москву обратно. Она, надо отдать ей должное, мужественно восприняла эту информацию. Но чем ближе было к дате вылета, тем отношения все более и более накалялись, «пока не лопнул телевизор». Но все-таки мне удалось уехать.

И здесь я счастлив, потому что здесь мое место, я тут нужен, здесь мой дом родной. А у нее там все хорошо, все получается, она там привыкла», — прокомментировал Степан нашему корреспонденту.

Степан заверил, что ему не нужна никакая другая женщина.

«У меня свои задачи. У меня первым делом самолеты, ну а девушки потом», — добавил звезда «Дома-2».