Жена Степы Меньщикова из «Дома-2» сообщила о разрыве с ним: «Я справлюсь»

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Напомним, Ангелина Монах с дочкой Меньщикова живет в Таиланде. Степан Меньщиков провел с ними несколько месяцев в Таиланде, а затем в мае уехал в Москву. Судя по всему, это означало разрыв в паре, хотя в беседе с Teleprogramma.pro Меньщиков отрицал этот факт, утверждая, что у него и Ангелины все прекрасно.