Жена Степы Меньщикова из «Дома-2» сообщила о разрыве с ним: «Я справлюсь»

Бывшие участники «Дома-2» Степан Меньщиков и его жена Ангелина Монах расстались. Ангелина Монах сообщила об этом на своей странице в социальной сети.
Она разместила фото дочки Степании, поблагодарила Степана Меньщикова за ребенка и выразила уверенность в том, что сама справится с ее воспитанием.
«Спасибо тебе, Степан Меньщиков, за дочку. По всему миру много женщин которые сами воспитывают детей без помощи пап. И я тоже справлюсь», — написала Ангелина Монах.
Дочь Степана Меньщикова и Ангелины Монах Степаня. Фото: соцсети Ангелины Монах
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Напомним, Ангелина Монах с дочкой Меньщикова живет в Таиланде. Степан Меньщиков провел с ними несколько месяцев в Таиланде, а затем в мае уехал в Москву. Судя по всему, это означало разрыв в паре, хотя в беседе с Teleprogramma.pro Меньщиков отрицал этот факт, утверждая, что у него и Ангелины все прекрасно.
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