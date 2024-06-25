Боня показала «черепашью голову», испугавшись Сысоевой: «Это реальный стресс и страх»

Надя Сысоева во время разборок в лагере шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ заставила сильно понервничать Викторию Боню.

Артистка набросилась на Торнике Квитатиани, который постеснялся спать вместе с ней и ее бойфрендом Сашей Стоуном, обвиняя его во лжи и «подставе».

В тот момент, когда это произошло, Виктория Боня хваталась за свою шею. «Это признак сильного стресса», — пояснил профайлер Илья Анищенко журналисту Teleprogramma.pro.

А когда Боню попросили прокомментировать истерику Сысоевой, она сказала: «Мне стало страшно!»

Профайлер подтвердил, что Боня была реально напугана орущей Сысоевой, на это указали невербальные признаки. В частности ее «черепашья голова», когда человек рефлекторно пытается вжать ее в плечи, испытывая страх.