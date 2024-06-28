«Не думаю, что Алсу помирится с мужем»: ясновидящая Хуснетдинова поставила точку в вопросе с разводом певицы

27 июня стало известно, что Алсу и ее муж Ян Абрамов в зале суда согласились взять два месяца на размышления. Тем самым они заронили зерно надежды для некоторых поклонников звезды, что ее семейная жизнь наладится. И артистка вновь сойдется с бизнесменом.

Однако ясновидящая Айгуль Хуснетдинова в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro высказала мысль, что этого не случится.

«Не думаю, что Алсу помирится с мужем. Она слишком долго держала в себе эмоции, сильные чувства, свою внутреннюю львицу. Сейчас самое время их выпустить. И тогда она в творческом плане утрет нос всем!» — прокомментировала экстрасенс.

Айгуль уверена, что Алсу должна использовать выход из зоны комфорта в свою пользу, для самореализации, своего нового витка карьеры. И возвращаться под крылышко мужа ей не стоит.