«У Никиты несдержанная психика и агрессивное поведение»: почему сыновья Орбакайте не общаются

Есть мнение, что сыновья Кристины Орбакайте сейчас в разладе, ведь их давно не видели вместе даже на фото. И это при том, что их мать регулярно выкладывает снимки в соцсети с дочкой Клавой.

Неужели семья уже несколько лет не собирается вместе? Ясновидящий Дионисий полагает, что причин разлада между братьями может быть две.

Во-первых, от родственников Аллы Пугачевой может ограждать Дени Байсарова его отец — Руслан Байсаров, который, предположительно, не совсем приветствует то, что происходит с тещей.

И, во-вторых, ссору мог спровоцировать один из братьев — Никита Пресняков, который сейчас перебрался жить в США.

По мнению Дионисия, на личность Никиты наложил сильный отпечаток тот факт, что от него, как от сына Орбакайте и Владимира Преснякова, а также внука Пугачевой, ждали больших творческих успехов. А он не смог проявить себя ни в кино, ни в театре, ни на концертной сцене, хотя до сих пор пытается реализоваться творчески. Но все как-то мимо и безрезультатно. Таланта и харизмы, какие имеются у близких родственников, не хватает. В итоге парень вырос несколько озлобленным, обиженным на всех и вся.

«У него большие амбиции, на него многие смотрят и сравнивают с родственниками, но он в итоге никаким особым талантом похвастаться не может. Поэтому у него сформировалась очень несдержанная психика, агрессивное поведение», — прокомментировал Дионисий.