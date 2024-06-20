Что посоветовала Пугачевой с отекающими ногами кардиолог Маршинцева: «Надо к врачу!»

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Стало известно, что на Кипре Алле Борисовне не очень хорошо.

Недавно стало известно, что Алла Пугачева неважно себя чувствует на Кипре, ей даже пришлось сократить время прогулок, которые она обожает. А все из-за местного жаркого и влажного климата, из-за которого у нее сильно отекают ноги.

Певице даже пришлось обновить гардероб, купив обувь на пару размеров больше. Но все равно Пугачеву эмигранты из России встречают на улицах не в самом лучшем образе — ходит она медленно и не очень уверенной походкой.

Кардиолог, кандидат медицинских наук Юлия Маршинцева считает, что без врачебной помощи народной артистке не обойтись.

«Когда человек пребывает во влажном и жарком климате, то у него может произойти застой в венах, который проявляется в отеках даже без каких-либо заболеваний. Но у пожилых людей, к которым относится Алла Борисовна, ей все-таки 75 лет, нельзя также исключать болезни сердца. Они тоже могут давать отеки на ногах. 

Также ноги отекают при варикозной болезни и при тромбозах в венах ног. Поэтому без врача тут не обойтись! Особенно если это стойкие отеки, которые держатся несколько дней и не уменьшаются утром или уменьшаются, но не проходят полностью», — объяснила журналистам Teleprogramma.pro Юлия Маршинцева.

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