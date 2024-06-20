Что посоветовала Пугачевой с отекающими ногами кардиолог Маршинцева: «Надо к врачу!»

Недавно стало известно, что Алла Пугачева неважно себя чувствует на Кипре, ей даже пришлось сократить время прогулок, которые она обожает. А все из-за местного жаркого и влажного климата, из-за которого у нее сильно отекают ноги.

Певице даже пришлось обновить гардероб, купив обувь на пару размеров больше. Но все равно Пугачеву эмигранты из России встречают на улицах не в самом лучшем образе — ходит она медленно и не очень уверенной походкой.

Кардиолог, кандидат медицинских наук Юлия Маршинцева считает, что без врачебной помощи народной артистке не обойтись.

«Когда человек пребывает во влажном и жарком климате, то у него может произойти застой в венах, который проявляется в отеках даже без каких-либо заболеваний. Но у пожилых людей, к которым относится Алла Борисовна, ей все-таки 75 лет, нельзя также исключать болезни сердца. Они тоже могут давать отеки на ногах. Также ноги отекают при варикозной болезни и при тромбозах в венах ног. Поэтому без врача тут не обойтись! Особенно если это стойкие отеки, которые держатся несколько дней и не уменьшаются утром или уменьшаются, но не проходят полностью», — объяснила журналистам Teleprogramma.pro Юлия Маршинцева.