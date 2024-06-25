Зачем Алсу на самом деле вступила в перепалку с Решетовой: выложила все как есть

Анастасии Решетовой пришлось оправдываться перед подписчиками после известий о разводе Алсу с Яном Абрамовым. По слухам, именно она стала «третьей лишней», когда певица подала заявление в суд о расторжении брака с мужем.

Блогерша уверенно заявила, что не встречается с женатыми. Удивительно, но на этот пост довольно быстро отреагировала сама певица. Не боясь хейтеров, слухов и волны осуждения, она уверенно написала: «Врет».

Зачем публичная личность, которая никогда не была замечена в скандалах, вдруг открыто вступила в спор с «разлучницей»? Хотела показать всему миру, кто виноват в разрыве с супругом? Ради мести? Надеялась, что злопыхатели сделают жизнь Решетовой невыносимой?

Мы решили проконсультироваться у клинического психолога Родиона Барабанова по этим вопросам.

«Это перевод стрелок и снятие с себя доли ответственности, которая болезненно воспринимается при любом разрыве отношений. Минимизировав для себя эту тяжесть, мы возлагаем вину и ответственность за принимаемые решения, за саму ситуацию на партнера и лиц, причастных к этому», — объяснил эксперт Teleprogramma.pro.