Три базовые вещи на лето-2024, которые должны быть в гардеробе у каждой

Стилист Надя Иванова рассказала, какие три базовые предмета гардероба нужно приобрести девушкам и женщинам на этот летний сезон.

В беседе с Teleprogramma.pro специалист посоветовала купить легкое платье, потому что женственные тренды опять набирают обороты. Отличным вариантом станет хлопковое или льняное платье в романтичном стиле натурального пастельного оттенка.

Еще один важный предмет гардероба — шорты-бермуды, желательно из светлой или голубой джинсы. Их можно сочетать с обычной классической футболкой или кроп-топом. Такие шорты хороши для любой фигуры, поскольку делают бедра стройнее и тоньше.