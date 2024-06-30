Три базовые вещи на лето-2024, которые должны быть в гардеробе у каждой

Купите на лето романтичное хлопковое или льняное платье. Фото: freepik.com

Их нужно приобрести уже сейчас.

Стилист Надя Иванова рассказала, какие три базовые предмета гардероба нужно приобрести девушкам и женщинам на этот летний сезон.

В беседе с Teleprogramma.pro специалист посоветовала купить легкое платье, потому что женственные тренды опять набирают обороты. Отличным вариантом станет хлопковое или льняное платье в романтичном стиле натурального пастельного оттенка.

Еще один важный предмет гардероба — шорты-бермуды, желательно из светлой или голубой джинсы. Их можно сочетать с обычной классической футболкой или кроп-топом. Такие шорты хороши для любой фигуры, поскольку делают бедра стройнее и тоньше.      

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Шорты-бермуды сделают вас визуально стройнее. Фото: freepik.com

Что касается обуви, то Иванова рекомендовала обратить внимание на атласные светлые или цветные туфли-мюли. 

«Они могут быть с вышивкой, бантами, каким-то романтичным декором. То есть что-то очень нежное и трогательное. Такая универсальная обувь хорошо сочетается с любыми предметами гардероба. Вы можете надеть ее с джинсами, классическими брюками, шортами-бермудами, с платьями. Мюли хороши как в курортной зоне, так и в городской среде, и будут уместны даже на работе», — отметила эксперт.

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