Должна быть в гардеробе у каждой: как и с чем носить рубашку, чтобы выглядеть стильно

Стилист Диана Плиско рассказала, кому подходят рубашки и с какими вещами их лучше сочетать. Она отметила, что рубашка считается базовой вещью и должна быть в гардеробе у каждой девушки и женщины.

«Рубашки подходят абсолютно любому возрасту — как молодой девушке, так и дамам за 50 лет. Все зависит от того, как стилизуем. То есть можно увести в более классический какой-то ансамбль, либо в кэжуальный, расслабленный стиль, когда рубашку вы используете вторым слоем с широкими брюками-палаццо и легкими сандалиями», — заявила эксперт Teleprogramma.pro.

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Ту же самую рубашку можно застилизовать более официально, добавив к ней узкие брюки и жакет.