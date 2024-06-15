«Модница недели». Битва подруг из «Дома-2»: кто круче — Мусульбес в стиле «дорого-богато» или Пинчук в наряде-провокации

«Посмотрите, насколько нарядно и торжественно выглядит дама посередине. И насколько по-домашнему, очень «натуральненько» выглядят Ирина Пинчук и ее супруг Арай Чобанян.

Как мне кажется, наряд выглядит неуместно в формате данного мероприятия. Если бы это была какая-то домашняя, пижамная вечеринка, вопросов нет.

С другой стороны, мне не очень симпатичен силуэт платья. Он подчеркивает определенные нюансы фигуры Ирины Пинчук. Эту пару я знаю. Ира недавно родила второго ребенка. Отсюда и пышный бюст, и такие ренессансные формы. Они здесь слишком выразительны. Я бы их все-таки немного нивелировала бы.

Я бы советовала более удлиненный силуэт платья, не тонкий трикотаж, а более плотный, который бы корректировал фигуру. И конечно, если речь идет о дне рождения, я бы добавила интересных аксессуаров. Может быть серьги, может быть, браслеты, может быть, колье. Вместо этой сумочки в этническом стиле я бы взяла какой-нибудь клатч, может быть, китчевый и яркий. Здесь день рождения не поддержан.

Либо Ира так сильно любит, в кавычках, свою подругу, либо в большей степени ценит собственный комфорт, чем уместность собственность наряда. 4 балла».