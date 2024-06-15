«Модница недели». Битва подруг из «Дома-2»: кто круче — Мусульбес в стиле «дорого-богато» или Пинчук в наряде-провокации

Сегодня под модным прицелом — одни из самых ярких экс-участниц «Дома-2», подруги по жизни, Таня Мусульбес и Ира Пинчук.
Кто из них одевается лучше, мы отдали право решать профессионалу, модному эксперту Teleprogramma.pro, культурологу моды Наде Ивановой.
Татьяна Мусульбес
Таня Мусульбес сейчас готовится стать мамой, уже совсем скоро она подарит дочку своему избраннику Роману Капаклы. Во время беременности Таня Мусульбес старается не демонстрировать свои наряды. Так что, смотрим, как она наряжалась до нее.
В стиле «дорого-богато»
В этом платье Таня Мусульбес сверкала в свой день рождения. Даже если вы ярые поклонницы Тани Мусульбес, повторять этот ее наряд не стоит ни при каких обстоятельствах. Иначе, это выдаст ваш дурной вкус.
Таня Мусульбес в свой день рождения. Фото: соцсети Тани Мусульбес
«В 19-м веке достаточно явно отразился такой социальный статус в обществе, как нувориши. Это люди, не низших слоев, а так скажем, буржуа, не аристократы, которые смогли заработать большие деньги, и стремились продемонстрировать свое богатство. Это тот случай, когда мы говорим «дорого-богато», но при этом видим абсолютное отсутствие вкуса.
Как ни печально об этом говорить, но образ Татьяны Мусульбес мне напоминает вот этот стиль нуворишей, все тумач. Золотая фактура, сексуальные силуэты, гипертрофированная декоративность, асимметрия, очень вычурный макияж, украшения, прическа. Здесь не приходится говорить о трендах, это не модно, не современно. Это именно «дорого-богато». А я — за эстетику, за стиль, а не за настолько кричащий о своем лакшери стайлинге. 3 балла».
Срочно заменить аксессуары!
В этом наряде Таня Мусульбес щеголяла по Бали. Уже лучше, но тоже не идеал.
Таня Мусульбес на Бали. Фото: соцсети Тани Мусульбес
«Этот образ, по сравнению с предыдущим, мне чуть больше заходит, потому что я его могу привязать к современным трендам. Сегодня тренд на спорт, активный образ жизни в моде проявляется. Это, в том числе, и благодаря олимпиаде, которая вот-вот начнется в Париже. И модная индустрия таким образом подогревает интерес к сему мероприятию.
Поэтому кроп-топы, шорты, спортивные очки, насыщенная цветовая неоновая гамма — это все достаточно актуально. Так что, с точки зрения уместности и трендовости, этот образ мне более симпатичен. Я бы, наверное, поменяла бы украшения. Подобрала бы в этническом стиле, балийском или африканском. А не вот эти цепочки, которые не отвечают современным трендам.
Либо здесь нужно более массивное колье, что тоже отвечает трендам. Помним о том, что аксессуары чаще всего выдают старомодность образа. Вы можете выбирать базовые вещи и носить их из сезона в сезон, меняя только аксессуары, и всегда будете выглядеть модно. 6 баллов».
Ирина Пинчук
Ирина Пинчук сейчас выглядит не очень обычно для себя. В декабре она во второй раз стала мамой и еще не успела прийти в форму. Так что, делаем скидку на это.
Слишком по-домашнему
В этом наряде Ирина Пинчук не так давно зажигала на вечеринке по случаю дня рождения своей подруги. Выглядела Пинчук, скажем прямо, женщина небедная, невыигрышно.
Ира Пинчук (на фото крайняя слева) и Арай Чобанян (справа) на дне рождения. Фото: соцсети Иры Пинчук
«Посмотрите, насколько нарядно и торжественно выглядит дама посередине. И насколько по-домашнему, очень «натуральненько» выглядят Ирина Пинчук и ее супруг Арай Чобанян.
Как мне кажется, наряд выглядит неуместно в формате данного мероприятия. Если бы это была какая-то домашняя, пижамная вечеринка, вопросов нет.
С другой стороны, мне не очень симпатичен силуэт платья. Он подчеркивает определенные нюансы фигуры Ирины Пинчук. Эту пару я знаю. Ира недавно родила второго ребенка. Отсюда и пышный бюст, и такие ренессансные формы. Они здесь слишком выразительны. Я бы их все-таки немного нивелировала бы.
Я бы советовала более удлиненный силуэт платья, не тонкий трикотаж, а более плотный, который бы корректировал фигуру. И конечно, если речь идет о дне рождения, я бы добавила интересных аксессуаров. Может быть серьги, может быть, браслеты, может быть, колье. Вместо этой сумочки в этническом стиле я бы взяла какой-нибудь клатч, может быть, китчевый и яркий. Здесь день рождения не поддержан.
Либо Ира так сильно любит, в кавычках, свою подругу, либо в большей степени ценит собственный комфорт, чем уместность собственность наряда. 4 балла».
Смесь бохо и провокации
А в этот наряд Ира Пинчук облачалась на фотосессию в стиле кантри между двумя беременностями.
Ира Пинчук и Арай Чобанян. Фото: соцсети Иры Пинчук
«В принципе, мне кажется, неплохая идея — сочетание черного и белого, такого деревенского, натурального, стиля бохо и провокации — в черных ботфортах и черном кокошнике. Есть такая панк-эстетика.
Было бы неплохо, если бы к этим атрибутам добавить еще определенного качества украшения, то есть, не красные серьги, которые вообще ни с чем не вяжутся. Например, какие-нибудь крупные серьги-кольца, либо шипованный чокер, то есть как-то эту панковскую тему, которая немножечко здесь дается, поддержать. Потому что образ недотянут.
Макияж другой. Возможно стрелки, черные губы, например, если мы «играем» вот в такую контрастность. 5 баллов».
Подписывайтесь на наш телеграм-канал
Подводим итоги
В нашей модной битве подруг победила, как ни странно, дружба. Ира Пичнук и Таня Мусульбес получили одинаковое количество баллов за свои образы. В сумме каждая из них набрала 9 баллов. Негусто!
Надя Иванова. Фото: личный архив
Справка Teleprogramma.pro
Читайте также: