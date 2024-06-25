«За маму страшно, она закрывается»: состоянием родительницы Заворотнюк обеспокоился ясновидящий Дионисий

Ясновидящий Дионисий в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro поделился своими переживаниями по поводу состояния мамы Анастасии Заворотнюк.

Известно, что она крайне тяжело переживает утрату. Ситуация осложняется тем, что женщина уже похоронила ранее мужа Юрия Заворотнюка и сына Святослава. Родительница не может прийти в себя, все время плачет.

Дионисий считает, что для Валентины Борисовны смерть дочери оказалась огромным ударом, она до последнего верила, что наследница поправится.

«Я не врач, не хочу давать конкретных диагнозов, но смерть дочери может спровоцировать у Валентины Борисовны психоэмоциональное расстройство, отразится на ее физическом состоянии. И боюсь, что эти процессы могут стать необратимыми, сказаться на ее психике, поведении и взаимодействии с окружающими. Она может замкнуться в себе, полностью закрыться от людей», — сказал ясновидящий.