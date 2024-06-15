80-летняя мама Анастасии Заворотнюк теряет слух после пережитого стресса

Конец весны был омрачен смертью Анастасии Заворотнюк. Пять лет она не появлялась на публике, так как лечилась от онкологического заболевания. Только родные знали, в каком она была состоянии. Актриса лежала в больнице. Отмечалось, что в последние недели жизни она мучалась от головных болей, а также уже не двигалась. Похороны звезды сериала «Моя прекрасная няня» состоялись 1 июня. На них были муж Петр Чернышев, дети артистки от первого брака Анна и Майкл, маленькая дочка Мила и мама Валентина Борисовна.

Для родительницы Заворотнюк это было настоящим ударом. Она похоронила почти всю родню: мужа Юрия Заворотнюка, сына Святослава и теперь дочку. Еще в 2019 году стало известно, что мама актрисы начала из-за стресса терять слух. А теперь стало известно, что ее состояние ухудшилось. Валентина Борисовна уже не может обходиться без слухового аппарата, пишет KP.RU.

Ранее Отар Кушанашвили заявил, что маму актрисы тяготит боль, которую она снова и снова переживает.

Напомним, что Заворотнюк переписала свой дом в Крекшино на маму в 2021 году.