Жена Отара Кушанашвили сообщила, что его отключили от ИВЛ: «Частично в сознании»

Отар Кушанашвили недавно попал в больницу. Его сразу поместили в реанимацию. Отмечалось, что у него накопилась жидкость в брюшной полости, а потом также была обнаружена непроходимость кишечника. Журналисту провели экстренную операцию.

При этом в СМИ стали поступать сообщения, что у телеведущего диагностирован рак, но эта информация не подтвердилась. Его жена Ольга Фролова-Кушанашвили так переживала, что тоже вызвала скорую. Тем временем Отар был подключен к ИВЛ.

24 июня супруга звезды вышла на связь с Teleprogramma.pro. Она рассказала, что Кушанашвили вывели из состояния медикаментозного сна, в котором он был после операции. Врачи сообщили Ольге утром, что давление у ее мужа выровнялось и его планируется приводить в чувство. А вечером она смогла покинуть больницу и рассказать о состоянии мужа.

«Вышли из больницы. Отар частично в сознании. Состояние стабильно. Больше пока ничего не могу сказать», — поделилась Ольга.

Напомним, что из-за проблем со здоровьем телеведущий провел свой день рождения в больнице.