Адвокат Бенхин поддержал Любовь Успенскую в конфликте с журналисткой Джугелией из-за компромата на Киркорова

Адвокат Александр Бенхин в беседе с Teleprogramma.pro прокомментировал разгоревшийся скандал между певицей Любовью Успенской и светской журналисткой Лаурой Джугелией.

Как пишут СМИ, причиной стал «эксклюзивный компромат» на Филиппа Киркорова, который Успенская озвучила в интервью, но Джугелия отказалась его публиковать. Журналистка попросила как-то урегулировать ситуацию, на что Успенская предложила выплатить ей миллион рублей компенсации. Кроме того, певица подключила к разбирательствам своего адвоката Елену Сенину.

Бенхин поддержал Любовь Успенскую, отметив, что певица в этой ситуации права, поскольку потратила время и усилия на интервью. По его мнению, артистка вполне может отсудить у Джугелии миллионную компенсацию.

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