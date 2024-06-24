Адвокат Бенхин поддержал Любовь Успенскую в конфликте с журналисткой Джугелией из-за компромата на Киркорова

Лаура Джугелия отказалась выпускать скандальное интервью. Фото: Global Look Press

У певицы есть все шансы отсудить миллион рублей за неопубликованное интервью.

Адвокат Александр Бенхин в беседе с Teleprogramma.pro прокомментировал разгоревшийся скандал между певицей Любовью Успенской и светской журналисткой Лаурой Джугелией.

Как пишут СМИ, причиной стал «эксклюзивный компромат» на Филиппа Киркорова, который Успенская озвучила в интервью, но Джугелия отказалась его публиковать. Журналистка попросила как-то урегулировать ситуацию, на что Успенская предложила выплатить ей миллион рублей компенсации. Кроме того, певица подключила к разбирательствам своего адвоката Елену Сенину.

Бенхин поддержал Любовь Успенскую, отметив, что певица в этой ситуации права, поскольку потратила время и усилия на интервью. По его мнению, артистка вполне может отсудить у Джугелии миллионную компенсацию.

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«Успенская потратила время, она рассчитывала на какую-то упоминаемость в прессе, на цитируемость. А тут получается, она просто так, бесплатно, дала интервью и Лаура Джугелия приняла единоличное решение его не публиковать. Конечно, певица возмущена. 

Я думаю, что какие-то перспективы у иска есть. И если еще адвокат ее в этом поддерживает, то у меня вообще нет сомнений. Елена Сенина — настоящий профессионал», — отметил Александр Бенхин.

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