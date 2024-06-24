Джугелия отказалась публиковать компромат о Киркорове, который раскрыла Успенская

Любовь Успенская редко дает интервью. Она не скрывает, что у нее возник конфликт с Филиппом Киркоровым. Сначала они стали по-разному относиться к пластическому хирургу Тимуру Хайдарову. Король отечественной эстрады был в восторге от его работы, а Успенская его критиковала. Потом певица дала интервью Лауре Джугелии.

После этого на нее Филипп Бедросович подал иск в суд. Он считает, что коллега на него клевещет, называя женоненавистником. Артист требует, чтобы ему выплатили 10 млн рублей. Успенская в ответ также отправила иск на такую же сумму. Она обиделась, что Киркоров назвал ее попрошайкой.

А теперь в центре нового скандала оказалась Лаура, которая брала интервью у певицы. Появились слухи, что Любовь Залмановна ей угрожает. Якобы в том интервью артистка раскрыла громкий компромат на поп-короля, но Джугелия не захотела ссориться с Филиппом, поэтому не выпустила это интервью. Ситуацию прокомментировала адвокат Успенской Елена Сенина. Она пояснила, что видео с интервью уже было отсмотрено, когда с ними снова связались члены команды журналистки.

«Накануне нам позвонили и "раскрылись", что являются друзьями Филиппа Киркорова и компромат на него выпускать не будут. Встает вопрос — зачем вы пришли и почему не предупредили о своей дружбе с Киркоровым. Зная такое, Люба не пустила бы на порог всю эту команду однозначно», — заявила юрист.

Она добавила, что тогда Джугелия предложила сгладить ситуацию, так как обе стороны потратили время на создание интервью. Тогда адвокат отметила, что певице можно возместить расходы. По ее мнению, это и было воспринято как угрозы и вымогательство.

«После корректного предложения о компенсации в СМИ появилась информация о том, что Лауре угрожают и вымогают деньги. Это, конечно, давно понятно: лучшая защита — нападение, но я бы рекомендовала второй стороне задуматься и, как минимум, извиниться за такое. Мы подумаем, подавать ли заявление о клевете», — сказала Елена, пишет KP.RU.