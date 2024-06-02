Волочкова о жизни дочери Ариадны в новой семье отца: «Было бы хорошо, чтобы ей папа купил квартиру»

Ариадна, дочь балерины Анастасии Волочковой, уже несколько лет живет со своим отцом, Игорем Вдовиным, и мачехой, телеведущей Еленой Николаевой. Недавно у Игоря Вдовина и Елены Николаевой родился второй сын.
С матерью Ариадна встречается в свободное время, приезжая к ней в гости.
Волочкова рассказала в беседе с Teleprogramma.pro, что 18-летняя Ариадна учится в университете на филологическом факультете и очень любит историю. Кроме того, она занимается большим теннисом и пишет картины.
Поимо этого, дочь балерины сотрудничает с очень известной студией, озвучивая фильмы, в том числе западные, которые потом идут в прокате в кинотеатрах.
«Ариадна — разносторонне развитый, целеустремленный и очень ответственный человек. Написала 250 стихотворений на разных языках — на русском, английском, французском. Сама сейчас преподает и английский, и французский языки онлайн. Я не знаю, как она со всем справляется и находит на все время», — сообщила Анастасия Волочкова.
Она отметила, что с дочкой у нее сложились прекрасные и очень доверительные отношения.
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«А вот в семье отца, где родился очередной братик, сложные отношения. И, конечно, когда уже новая семья у ее папы, жена и двое детей, Ариадна не может там быть любимым ребенком, и она это чувствует. Но она знает, что у мамы можно все. У мамы полная свобода. В то же время ни одно сказанное слово не вылетает за стены дома, и дочь очень за это благодарна.
Я рада, что у нее уже взрослая жизнь и все хорошо. Еще было бы хорошо, чтобы папа ей квартиру купил, раз уж такая ситуация в той семье. Не знаю, насколько у него совести на это хватит», — поделилась балерина.
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