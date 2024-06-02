Волочкова о жизни дочери Ариадны в новой семье отца: «Было бы хорошо, чтобы ей папа купил квартиру»

Ариадна, дочь балерины Анастасии Волочковой, уже несколько лет живет со своим отцом, Игорем Вдовиным, и мачехой, телеведущей Еленой Николаевой. Недавно у Игоря Вдовина и Елены Николаевой родился второй сын.

С матерью Ариадна встречается в свободное время, приезжая к ней в гости.

Волочкова рассказала в беседе с Teleprogramma.pro, что 18-летняя Ариадна учится в университете на филологическом факультете и очень любит историю. Кроме того, она занимается большим теннисом и пишет картины.

Поимо этого, дочь балерины сотрудничает с очень известной студией, озвучивая фильмы, в том числе западные, которые потом идут в прокате в кинотеатрах.

«Ариадна — разносторонне развитый, целеустремленный и очень ответственный человек. Написала 250 стихотворений на разных языках — на русском, английском, французском. Сама сейчас преподает и английский, и французский языки онлайн. Я не знаю, как она со всем справляется и находит на все время», — сообщила Анастасия Волочкова.

Она отметила, что с дочкой у нее сложились прекрасные и очень доверительные отношения.

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