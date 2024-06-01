Волочкова о любимом человеке дочери Ариадны: «Я выразила небольшое опасение»

В прошлые выходные дочь Анастасии Волочковой, 18-летняя Ариадна, приехала в гости к матери со своим молодым человеком. Балерина отметила, что каждая встреча с дочкой — это позитив и радость.

Как рассказала Анастасия в беседе с Teleprogramma.pro, она уважает любой выбор Ариадны, потому что это ее дочь.

«Не хочу совершать ошибку своей мамы, которая всегда лезла во все отношения с моими мужчинами. Всегда портила эти отношения. Делала так, чтобы я расставалась с теми людьми, которых действительно любила», — заявила Волочкова.

Она отметила, что не хочет наносить своей любимой дочери такой вред.

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