«Заметно, что забила на себя»: от появившейся в ресторане Пугачевой опешила косметолог Аюпова

Алла Пугачева засветилась с мужем и детьми в одном из зарубежных ресторанов. Фото из заведения певицы сейчас активно обсуждается в Сети. В кадре 75-летняя артистка предстает улыбающейся, с шиньоном на голове и в расслабленном светлом платье.
Алла Пугачева с детьми и мужем. Фото: соцсети
Косметолог
«Видно, что нужно восстанавливать местами, на лице уже появились ямки, провалы. Но больше меня пугает ее очень слабый бицепс. То есть мышечный каркас нарушен, по рукам видно, что человек немного уже сдает. Возможно, на это нет времени, но в целом бывают ровесницы Аллы Борисовны гораздо более подтянутые.
В целом Алла Пугачева нуждается в уходе. Возможно, на нее неблагоприятно влияет яркое солнце, игнорирование SPF-защиты, отсутствие ухода. Заметно, что певица немного на себя забила», — прокомментировала косметолог.
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