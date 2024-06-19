«Заметно, что забила на себя»: от появившейся в ресторане Пугачевой опешила косметолог Аюпова

Косметолог Татьяна Аюпова в беседе с журналистом сайта Teleprogramma.pro заметила, что Алла Борисовна для своего возраста и количества произведенных пластических операций выглядит неплохо. Вместе с тем совершенно очевидно, что знаменитость могла бы быть красивее.

«Видно, что нужно восстанавливать местами, на лице уже появились ямки, провалы. Но больше меня пугает ее очень слабый бицепс. То есть мышечный каркас нарушен, по рукам видно, что человек немного уже сдает. Возможно, на это нет времени, но в целом бывают ровесницы Аллы Борисовны гораздо более подтянутые.

В целом Алла Пугачева нуждается в уходе. Возможно, на нее неблагоприятно влияет яркое солнце, игнорирование SPF-защиты, отсутствие ухода. Заметно, что певица немного на себя забила», — прокомментировала косметолог.