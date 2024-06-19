«Стоун боится, что разоблачат их отношения с Сысоевой»: профайлер Анищенко — об участниках «Выжить в Дубае»

В отношения Саши Стоуна и Нади Сысоевой сразу верили далеко не все, ведь избранница блогера старше него на 14 лет! К тому же не так давно он собирался жениться на Вале Карнавал…

В общем, многие зрители убеждены, что эта пара создана для пиара немного подзабытых публикой звезд, не более.

Teleprogramma.pro решила вместе с профайлером Ильей Анищенко проанализировать общение Нади Сысоевой и Саши Стоуна на проекте ТНТ «Выжить в Дубае», чтобы по неосознанным движениям определить истинность их чувств.

Эксперт издания рассмотрел, как они контактируют между собой и увидел довольно искреннюю симпатию у знаменитостей. Так что не исключено, что их отношения настоящие. Однако во время премьерного выхода Наденьки в проекте Саша повел себя странно…

«У них хорошие, доверительные отношения, видимо, роман. Он отвечает в этих отношениях за силу. Она ведет себя с ним расслабленно. Все замечательно. Но знаете, был интересный момент во время презентации участников шоу: Саша Стоун повел себя так, будто боится, что его или их отношения разоблачат.

Когда Павел Воля говорит: «Вы так шли красиво, никогда по красной дорожке не ходили?» — Саша Стоун встает сзади, поправляет одежду, немножко поджимает губы, облизывает их, это жест-адаптер. То есть он что-то скрывает, вопрос у него вызывает стресс.

А дальше мы видим какую-то печаль у Стоуна. Внутренние уголки бровей приподнимаются. Это можно по-разному интерпретировать. Может, это сожаление, что пока по красной дорожке вместе не ходили. И когда Воля начинает беседовать с Сысоевой, Стоун немного стрессует от этого, видно, что ему некомфортно», — прокомментировал эксперт.